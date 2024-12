Secoloditalia.it - Il “trapper” marocchino Baby Touché espulso per la quarta volta. Pitbull “libero” e insulti ai carabinieri

Foglia di via, per la, perché considerato “pericoloso” per le persone. Nuova disavventura per ildi origine marocchineTouchè, stanella sua cittadina di residenza, Ponte San Nicolò, nel Padovano, dalla quale è stato, dopo aver collezionato analoghi provvedimenti a Venezia, Padova e Vicenza. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato al 21enne, originario di Monselice, il foglio di via.Ilè pericoloso per gli altriLa decisione presa dal questore della provincia Marco Odorisio riguarda delle denunce arrivate a fine settembre quando alcuni abitanti della città di Roncaglia di Ponte San Nicolò segnalarono al 112 un cane di grossa taglia, ovvero un, nella zona della parrocchia., proprietario dell’animale, si era rifiutato di esibire i propri documenti e aveva inoltre chiamato a raccolta un gruppetto di amici, con cui aveva insultato i