Panorama.it - I partner «intermittenti» di Pechino

Leggi su Panorama.it

Separare la Russia dalla Cina è stato l’obiettivo strategico di Donald Trump per l’intera durata del suo primo mandato alla Casa Bianca. Da allora è passata molta acqua sotto i ponti, ma vale la pena chiedersi quanto siano saldi i legami all’interno del club autoritario di cui fanno parte Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Nonostante la sua posizione dominante,sembra accusare difficoltà nel tenere in linea i suoi, che preferiscono «scambiare» con Mosca. Nel decennio scorso, i vertici cinesi hanno provato un crescente disagio per la perdita di influenza disulla Corea del Nord, e per la propria incapacità di contenere le ambizioni nucleari di Pyongyang. Tali timori si sono intensificati nel 2023, quando la Corea del Nord ha rafforzato significativamente i legami con la Russia.