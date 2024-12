361magazine.com - Grande Fratello, il nuovo appuntamento farà tremare i fan: scontri fra titani all’orizzonte e colpi di scena

Al via undel. Pronta ad entrare in Casa anche la mamma di Shaila, ma le sorprese sono tante e tutte imperdibili Lunedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.Come sempre a raccogliere i commenti dei telespettatori sarà Rebecca Staffelli. La giovane figlia d’arte è sempre più focus sul mondo della televisione, ma in tanti aspettano di vedere l’outfit scelto per questa nuova puntata.Questa sera uno tra Amanda, Federica, Luca e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?Luisa, la mamma di Shaila, entrerà nella Casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo.