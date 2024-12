Tutto.tv - Grande Fratello anticipazioni 9 dicembre: sorprese, scontri ed eliminazioni

Questa sera, lunedì 9, andrà in onda una nuova puntata del. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si sta tingendo sempre più di intrighi e di colpi di scena. Nel corso della puntata di questa sera, infatti, assisteremo ha dei confronti importanti, ma non solo, ci saranno anche delleè un’eliminazione definitiva. Ecco tutto quello che succederà. Discussioni ealLedel 9delrivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Helena Prestes La modella ha avuto delle pesanti discussioni con alcuni coinquilini a causa di alcune scelte fatte. Nello specifico, ad indignare la maggior parte dei protagonisti è stata la decisione di portare con sé in tugurio Lorenzo Spolverato.