Sport.quotidiano.net - Gli arancioblù sorpassano nuovamente il Casentino Academy. La Sansovino si riprende la vetta. Pari Montagnano, blitz Alberoro

Lasiil primato. Ilè rimasto in testa al girone solo poche ore grazie alla vittoria nell’anticipo del sabato contro il Torrita per 4-0. Ieri lain casa dell’Alleanza Giovanile Dicomano è passata per 3-0 con le reti di Ricci, Mazza e Pasquinuzzi che in mezzora indirizzano l’incontro e permettono alla squadra del presidente Iacomoni di tornare in testa. Ilresta al secondo posto con due punti di ritardo, mentre al terzo posto c’è il Pontassieve grazie al 2-1 messo a segno a Pienza. Il Fiesole rallenta ma tira un sospiro di sollievo con ilche passa in vantaggio all’83’ con Essoussi ma al 92’ prende gol da Liberati per ilfinale (1-1). Cade il Luco e festeggia l’di Franchi che sale ancora in classifica grazie al gol siglato da Bennati che vale tre punti pesantissimi.