GialappaShow | nell’ultima puntata Elettra Lamborghini accanto al Mago Forest

affianca ilnella conduzione: ospiti anche Geppi Cucciari, Ermal Meta, Eugenio Finardi, Lillo e Giancarlo ParisiBanijay Italia, arriva all’atto finale. L’ottava e ultimava in onda, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 9 dicembre, alle ore 21.30 (lunedì 16 dicembre, sempre in prima serata, appuntamento con il Best of con “il meglio e il peggio” di questa quarta stagione).Sul palcoaffianca alla conduzione il. Nell’anteprima la briffatrice Miriam, alias Brenda Lodigiani, accoglie con la sua proverbiale ospitalità Geppi Cucciari. Ermal Meta, Eugenio Finardi e Giancarlo Parisi si esibiscono con I Neri per Caso sulle note di Under Pressure dei Queen e di Heroes di David Bowie.