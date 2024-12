Thesocialpost.it - Domenica In, Mara Venier insultata in diretta sui social: “Da vomito, roba inguardabile”

Leggi su Thesocialpost.it

Unamolto movimentata, quella vissuta da. La conduttrice diIn viene infatti presa di mira di brutto dagli hater sui. A scatenare il putiferio sulla rete è l’esibizione nello studio Rai dei Ricchi e Poveri, ma soprattutto un commento al veleno apparso online pochi minuti dopo.Leggi anche:a Belve: “Ho subito violenza per anni, Stefano De Martino il mio erede aIn”Il commento controche scatena il putiferio“Anziché spendere soldi per questae patetica, ospiti e conduttrice da, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1..ma devono fare guadagnare sta bionda, ma con chi è imparentata che non si può cacciare”, si legge nel commento al vetriolo controe gli autori diIn, subito dopo l’ospitata dei Ricchi e Poveri.