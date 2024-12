Lopinionista.it - “Cavalloni”, il nuovo singolo di Vittorio Poli

Il brano dà il nome al primo EP di, un progetto che segna l’esordio ufficiale dell’artista partenopeoNA– É uscito venerdì 6 dicembre con Artist First ildi”, il brano che dà il nome al primo EP di, un progetto che segna l’esordio ufficiale dell’artista partenopeo. Il, rappresenta una sintesi delle altre quattro tracce che compongono l’EP (“Santa Maria”, “stronza, fuorisede, bolognese”, “la maggiore età”, PALLA”) e si distingue per il suo approccio sperimentale, frutto di una produzione autonoma.Racconta: “Sono cresciuto guardando il mare tutti i giorni. Da piccolo imi facevano paura ma non potevo resistere alla voglia di tuffarmici dentro. Poi crescendo ho scoperto che la vita questo è: tuffarsi dentro.