Anteprima24.it - Benevento, c’è Pinato sotto l’albero di Natale: il centrocampista vicino al rientro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“? Potrebbe esserci già contro il Giugliano o al massimo contro la Cavese“. E’ stato mister Auteri nella conferenza stampa di venerdì scorso che ha preceduto la trasferta di Trapani ad annunciare l’imminentedel possentegiallorosso che scalpita per riprendere contatto con una gara ufficiale. L’intervento al quale si èposto nei mesi scorsi, per fortuna, ha risolto in maniera definitiva i problemi di pubalgia che lo avevano tormentato dall’estate scorsa. L’ex Pordenone sta avendo ottimi riscontri dai primi test ed ha messo nel mirino ilche potrebbe avvenire già sabato prossimo contro il Giugliano, altrimenti la sua convocazione slitterà al match del “Simonetta Lamberti” di venerdì 20 dicembre, prima giornata di ritorno e ultimo match del 2024.