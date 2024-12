Metropolitanmagazine.it - 28 milioni di dollari e un simbolo iconico della moda e del cinema: ufficialmente vendute le scarpette rosse del Mago di Oz

“Quellesono un tesoro americano”, commenta John Kelsch, curatore del Judy Garland Museum. E la vendita delledeldi Oz, che era già programmata, èarrivata nella giornata di ieri. Il prezzo? “Soli” 28di, un vero e proprio record, perché mai nessun altro cimelio di Hollywood era stato venduto a questa cifra.Ledeldi Oza 28diIl film risale al 1939, e le iconiche, realizzate dalla MGM Studios, per un periodo sembravano essere perdute. Ieri, invece, sono state battute all’asta, ma sappiamo bene che non sono le uniche realizzate per il film. Ne esistono infatti ben quattro paia, per evitare l’usura durante le riprese. Tutti e quattro gli esemplari sono stati custoditi subito dopo nel guardarobaMetro Goldwyn Mayer.