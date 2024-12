Lanazione.it - Visite in ospedale a parenti e amici senza ticket, infermiera perde il posto di lavoro

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 8 dicembre 2024 – Quelle confezioni di farmaci dell’. E poi ci sarebbero le, fornite aed, ma eludendo il pagamento deisanitari. È con queste accuse, quella di aver sottratto medicinali dell’, e di aver prenotatogratuite per una rete di, che un’delle Cure intermedie del Ceppo di Pistoia è stata licenziata dall’Asl Toscana Centro. Il caso risale a qualche giorno fa. E sarebbe tanto più eclatante per il ruolo che la professionista svolgeva: quello dicoordinatrice. Un ruolo che evidentemente le dava maggiore facilità di accesso a una serie di servizi. Fatto sta che ora la donna è stata licenziata e non è escluso che l’azienda sanitaria, al termine di tutte le verifiche, possa procedere anche con una denuncia che potrebbe avere risvolti penali.