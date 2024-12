Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Zelensky vuole un accordo con la Russia”

Il presidente eletto americano, Donald, ha fatto appello per un “cessate il fuoco immediato” ine per l’avvio di “negoziati” e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr, “vorrebbe trovare un’intesa” con Mosca per mettere fine al conflitto. “y e l’vorrebbero fare une fermare la follia” scrive su Truth il tycoon.“Hanno perso 400.000 soldati e molti più civili. Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite vengono sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte e se continua così, può trasformarsi in qualcosa di molto più grande e molto peggio. Conosco bene Vladimir. Questo è il suo momento di agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando”, afferma. Nella serata di sabatoa Parigi ha avuto un incontro trilaterale all’Eliseo cone con il presidente francese, Emmanuel Macron.