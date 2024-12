Panorama.it - Spagna, le signore spericolate che inguaiano Sanchez

È paradossale pensare che chi guida un governo con rappresentanza femminile record (12 ministre su 22 componenti: per questo è stato appena insignito del premio delle Nazioni Unite «He For She») possa essere messo in difficoltà proprio a causa delle donne. Eppure succede a Pedro Sánchez. In effetti, questa attenzione per il genere è un tratto distintivo del premier spagnolo: «Solo attraverso il femminismo, le società, i sistemi, i modi di vita miglioreranno» affermava nel 2021, per la festa dell’8 marzo. Ma ora, come in una sorta di nemesi, proprio i problemi di coloro a lui più vicine rischiano di costargli assai caro nei prossimi mesi. C’è innanzi tutto la moglie, Begoña Gómez, con la quale Sánchez è sposato da vent’anni. C’è poi Teresa Ribera, la sua «vice», che ora sarà anche la seconda di Ursula von der Leyen nella neo Commissione europea.