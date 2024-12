Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino in lutto a Massa Lombarda: sfida psicologica dopo la scomparsa di Giuliano Dardi

Leggi su Sport.quotidiano.net

con ilal braccio a(ore 14.30) per la morte dell’ex presidente, avvenuta a 79 anniaver a lungo lottato per una grave malattia. Una partita molto insidiosa a livello psicologico: i bianconeri di Bamonte sono in ripresa, reduci da due vittorie consecutive, l’ultima nel derby romagnolo e scontro salvezza con il Faenza, mentre i ramarri arrivano allaper evitare i play outdue sconfitte, l’ultima delle quali in casa per 3-0 dal Pietracuta quarto in classifica ma con l’undici titolare falcidiato da infortuni. Nessun ex da una parte e dall’altra, da segnalare solo due ex "ferraresi": il terzino con il vizietto del gol Albonetti e il portiere Ruffilli, entrambi ex dell’Argentana. "Il ricordo dell’anno scorso non è positivo – dice il presidente Bruno Lenzi – era l’ultima partita del girone di ritorno e perdemmo 3-1 a