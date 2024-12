Nerdpool.it - Outgunned si aggiunge al catalogo di Free League

Publishing ha annunciato una nuova partnership con 2 Little Mice, il pluripremiato studio italiano di giochi di ruolo, per portare a un pubblico ancora più ampio uno dei loro ultimi GDR:. Questo sarà pubblicato sotto l’etichettaWorkshop, dedicata alle opere sviluppate esternamente.Sul sito disono già disponibili per l’acquisto: il Core Rulebook di, così come le sue espansioni Action Flicks e World of Killers, uniti alla mini avventura Project Medusa e il Director Screen.Cos’èè un gioco di ruolo da tavolo spiccatamente cinematografico e action, infatti, la sua ispirazione principale sono tutti quei film action anni ’80/’90. Si farà parte di un gruppo di eroi chiamato a salvare il mondo da un Villain, ma saranno sempre numericamente inferiori, esattamente come la loro potenza di fuoco.