Justcalcio.com - L’Arsenal ha un grosso problema e nessuno sembra averlo sottolineato

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:ha avuto la meglio in casa del Fulham un anno fa questo mese ed è stato battuto 2-1. Avanti veloce di un anno e la performance è quasi scena per scena.I Gunners non sono cambiati molto in un anno. L’allenatore Mikel Arteta ha passato tutta l’estate a dire che il suo lavoro era ottenere il massimo dai suoi giocatori; c’è stato un incidente in cui Martin Odegaard era fuori per infortunio e ci sono state continue richieste per un attaccante più tradizionale per sostituire il falso nove Kai Havertz.Ma mentrefaticava di fronte a una squadra ben organizzata del Fulham, il personale diventava irrilevante: anche su entrambe le parti, con Joachim Andersen indisponibile a schierare la linea di fondo, i londinesi del nord sono alla loro nona iterazione separata di difesa in 15 partite e Odegaard restaurato.