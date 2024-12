Liberoquotidiano.it - La crisi di Stellantis zitterà gli ultrà green

Ora che arrivano le lettere di licenziamento ai lavoratori Transnova-Elly Schlein pare folgorata sulla via di Damasco. Ora chiede che il governo non tagli 4,6 miliardi di euro sul settore dell'auto. Vuole più incentivi per non lasciare per strada i lavoratori dell'industria automobilistica. Ma è la stessa Schlein che voleva undeal dal cuore rosso? La stessa che invitava a non criminalizzare gli attivisti di Ultima Generazione a suo avviso giustamente allarmati dalla catastrfe ambientale? La stessa per la quale non era possibile ritardare le tappe della transizione ecologica in Europa? Il che, ricordiamolo, vuol dire stop alle auto a diesel e benzina a partire dal 2035. Che la cosa potesse avere altissimi costi sociali e occupazionali era prevedibile. Lo aveva profetizzato Sergio Marchionne nel 2018: «Con le auto elettriche saliranno i costi di produzione, e tutto ciò porterà ad un aumento dei prezzi di vendita, portando al calo delle immatricolazioni ed anche a dei licenziamenti».