Ilfattoquotidiano.it - Di Battista: “Rivoterei l’M5S? No. Escludo di rientrare in politica con Grillo. Se mai lo facessi partirei da un progetto del tutto nuovo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Quando vedo il Movimento 5 stelle insieme a esponenti del Partito democratico, ho difficoltà a votarlo perché il Pd è il partito più sistemico e negativo per l’interesse collettivo del Paese”. Lo dice Alessandro Di, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Luca Sommi sul Nove. “Se andasse da solo? Dipende dal programma, dalla campagna elettorale. Non si vota domani“, aggiunge. “E’ comunque lo stesso movimento che votò il primo pacchetto di armi all’Ucraina, oggi combatte giustamente alcune oscene battaglie, insomma io non dimentico”, dice ancora l’attivista. Inoltre, “secondo menon fa unmovimento e qualora io dovessi ritornare a fare battaglie politiche nelle istituzioni, e ora non ho deciso e non ci sto pensando, lo farei con qualcosa di completamente