Ilfattoquotidiano.it - “Condividiamo lo stesso fidanzato, gli abbiamo chiesto di metterci incinte nello stesso momento”: la vita condivisa delle sorelle gemelle Anna e Lucy

Sono identiche,e fin qui tutto normale. MaDeCinque si sentono speciali e hanno condiviso la loro, non solo sui social, ma anche nel reality “Extreme Sisters”. Le due 35enni condividono loda undici anni, fanno gli stessi interventi chirurgici, pesano il cibo in modo uguale, i bocconi devono essere ripartiti egualmente per entrambi, dormono assieme e fanno anche la stessa doccia. Infine uniscono anche il lato pratico: indossano gli stessi vestiti.La loro ultima missione? “Vorremmo che il nostroci mettesse. Perché? Perché pensiamo di essere una persona sola”.Nessun tabù nell’avere e condividere louomo: “Per noi significa che possiamo stare insieme tutto il tempo. Non c’è gelosia in questa relazione.