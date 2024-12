.com - Ciclismo / Festa per i campioni marchigiani, sul podio le promesse del Pedale Chiaravallese

Leggi su .com

Edoardo Fiorini, Lorenzo Iaconeta, Teo Lancioni premiati comed’Italia cronometro a squadre Allievi; Edoardo Costantini e Alessandro Pazzaglini per gli EsordientiCHIARAVALLE, 8 dicembre 2024 –delmarchigiano a conclusione di un anno importante con la cerimonia diCon felpa giallo fluo da sinistra Edoardo Costantini e Alessandro Pazzaglinipremiazione coincisa con l’ultimo atto da presidente del comitato regionale Lino Secchi, prossimo candidato alla presidenza nazionale della Fci.Tra i tanti premiati anche gli atleti deldistintisi in ambito nazionale e regionale con il tricolore nella gara a cronometro a squadre Allievi: Edoardo Fiorini, Lorenzo Iaconeta, Andrea Gabriele Alessiani e Teo Lancioni.Nella Categoria Esordienti sono saliti sul palco Edoardo Costantini e Alessandro Pazzaglini premiati per i risultati raggiunti.