Lanazione.it - Tenta di far saltare uno sportello Atm, ma si ferisce con l’esplosivo. E’ grave

Leggi su Lanazione.it

Foligno (Perugia), 7 dicembre 2024 – Non è in pericolo di vita, ma si trova comunque piantonato in ospedale in gravi condizioni l’uomo di 48 anni di origini romene che, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, hato insieme ad un complice di farin aria unoAtm, ferendosi con. Il fatto è successo a Foligno. L'uomo è stato bloccato in flagranza di reato dai carabinieri ed è ritenuto responsabile dei reati dito furto aggravato in concorso e porto illegale di esplosivo che avrebbe utilizzato per forzare il dispositivo. Il 48enne, insieme ad un complica, hato di forzare l'apparecchio automatico di un ufficio postale con l'utilizzo di sostanza esplodente, azione non portata a compimento grazie a passante che ha chiamato il Numero unico di emergenza 112.