Romadailynews.it - Roma, chiuso per 5 giorni bar vicino Piazza Venezia: risse e rapine tra i motivi

Sigilli al locale di via Cesare Battisti dopo ripetuti episodi di violenza e la frequentazione di persone pregiudicate.Il Questore diha emesso un provvedimento di chiusura per cinquenei confronti di un bar situato in via Cesare Battisti, nei pressi di. Il locale era diventato luogo di ritrovo per persone con precedenti penali e teatro di numerosi episodi di, furti e, causando evidenti problemi di ordine e sicurezza pubblica.La decisione è arrivata a seguito di ripetuti controlli effettuati dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che hanno riscontrato una serie di criticità. Tra i vari episodi segnalati, una lite violenta avvenuta il 19 novembre tra alcuni avventori del bar ha portato all’intervento delle volanti della Polizia di Stato. In quell’occasione, la situazione era stata riportata alla calma solo grazie all’intervento degli agenti, mentre i dipendenti dell’esercizio non avevano preso alcuna iniziativa per gestire il disordine.