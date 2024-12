Lanazione.it - ‘Mosche volanti’ nel campo visivo. “Diagnosi tempestive per curare le miodesopsie, ecco come”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 dicembre 2024 – Fino al 76% degli Italiani ha saltuariamente 'mosche volanti' nel) ovvero immagini di piccoli corpuscoli fluttuanti, con un rischio di circa 4 volte più alto in chi è miope. Una percentuale molto alta nella quale rientrano pazienti di diverse età. Tra le cause ci sarebbero anche l'eccessivo uso dello smartphone e in generale la luce blu dei dispositivi elettronici che potrebbe infatti favorire la degenerazione del corpo vitreo alla base del problema, che spesso non ha conseguenze ma a volte è il primo sintomo di un distacco di retina. Grazie a nuove tecniche di imaging che consentono di fotografare la retina in tutta la sua superficie, questi corpi mobili vitreali si possono visualizzare con maggiori dettagli con unapiù precisa e tempestiva e, nei casi più gravi, indirizzare verso strategie di trattamento più efficaci e personalizzatela vitrectomia mini-invasiva.