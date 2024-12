Malattia misteriosa Congo quali sono i sintomi | cosa sappiamo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Non cicertezze sull’origine della ‘X’ oinche sta provocando morti e che comeha febbre, mal di testa, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Lasconosciuta allerta la comunità mondiale segnata dalla pandemia di Covid che non dimentica come anche allora tutto partì da un virus misterioso. Lanon ancora diagnosticata è stata segnalata a Panzi, località e zona sanitaria della provincia di Kwango nel Sud-Ovest del Paese. Panzi, ‘epicentro’ di questi casi, è una comunità rurale che si trova a più di 700 km dalla capitale Kinshasa. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa il punto della situazione e annuncia di aver inviato un team di esperti per indagare sull’origine dellasconosciuta.