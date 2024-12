Secoloditalia.it - Macron fa incontrare Trump e Zelensky: cerca la pace nel mondo, ma la Francia resta nel caos

Leggi su Secoloditalia.it

Con il suono delle campane silenti da cinque anni, è ufficialmente iniziata la cerimonia per la riapertura di Notre Dame, alla presenza di oltre 40 capi di Stato e di governo da tutto il, tra i quali anche Giorgia Meloni e Donald, alla sua prima visita in Europa dopo la rielezione a presidente. “Le grandi nazioni possono raggiungere l’impossibile”, ha detto il presidente francese Emmanuel, nel suo discorso inaugurale. In giornataha ospitato all’Eliseo un incontro a tre cone Volodomyr, anche lui invitato alla cerimonia in cattedrale, dove è stato accolto da un grande applauso.L’incontro tra: 35 minuti e la foto di ritoL’incontro è durato 35 minuti, al termine i tre leader si sono mostrati insieme nel cortile dell’Eliseo dove c’è stato lo scambio dei saluti davanti alle telecamere.