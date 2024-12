Ilgiorno.it - La forza del Destino alla Scala: la sfida scenografica di Federica Parolini

Leggi su Ilgiorno.it

Ilmuove tutta la vicenda: insegue e viene inseguito dai personaggi, in un arco temporale non lineare, con buchi, mesi, anni di distanza. La scenografaracconta ladi portare sul palcoscenico dellaLadel. Come l’avete affrontata?"Studiando tutto molto bene. La guerra è sempre presente, sin dal primo atto: fa da sfondovicenda. La prima intuizione è stata quella di raccontare la ciclicità del tempo, che passa e ritorna: lo abbiamo dilatato ancora di più, lungo quattro secoli. E abbiamo pensato a questa “ruota del“, una struttura di ferro, con un perno centrale girevole e un anello più stretto. C’è il fato, di greca memoria, ma le storie dei personaggi sono incastonate nella storia più grande". Dal Settecento al 2000, passando dGrande Guerra"Il lavoro di ricerca documentale è stato enorme per dare alle azioni e alle parole contesti coerenti e pertinenti.