Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone molto vicini al compleanno di Marco Maddaloni: impazza il gossip (Foto)

e Mirko Brunetti sono stati una delle coppie più amate e discusse di Temptation Island.La loro storia d’amore si era interrotta al termine del docu-reality, salvo poi trovare una seconda opportunità tra le mura del.Nel mezzo le loro vite sentimentali si sono intrecciate con quelle di altri, in particolare Greta Rossetti ed Igor Zeetti.Insomma, quando tutto sembrava ormai svanito, la casa di Cinecittà era riuscita a ricongiungerli. Una volta fuori dal programma, che ha vistotrionfare a discapito di Beatrice Luzzi, la loro storia d’amore ha perso le fattezze del classico racconto delle favole. I due, per divergenze di vedute, non erano riusciti a mettere una pietra definitiva sopra il loro passato.Le strade di Mirko esi sono quindi definitivamente separate.