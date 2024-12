Panorama.it - Dai pizzini al cyberspazio: la mafia cambia pelle

Un tempo erano ia tracciare le strategie del potere mafioso. Oggi, il controllo si sposta silenziosamente nel, dove le comunicazioni crittografate, le criptovalute e le operazioni sul dark web diventano strumenti privilegiati per la criminalità, come emerge chiaramente dalla relazione del secondo semestre del 2023 della Direzione Investigativa Anti.Il rapporto evidenzia come le mafie abbiano adottato un modello sempre più sofisticato e tecnologico, che consente loro di adattarsi aimenti socioeconomici, espandere i traffici illeciti e sfuggire con maggiore efficacia alle indagini. Queste reti globali, sempre più avanzate, dimostrano una notevole capacità di adattamento e una flessibilità organizzativa che le rende difficili da contrastare. Il consenso sociale che riescono a ottenere, anche attraverso canali digitali, gioca un ruolo fondamentale nel loro successo, offrendo un mezzo silenzioso ed efficace per rafforzare il loro controllo.