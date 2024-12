Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “L’Italia sta arretrando, altro che crescita. Meloni legga il rapporto Censis, raccontare finti successi è un rischio grave”

“Giorgiaripete che siamo tornati a correre, nonostante ildica chenon cresca ma galleggi? Basta che la signoranonildele ci si mette d’accordo“. È la punzecchiatura che a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio, rifila alla narrazione rosea del presidente del Consiglio sulla situazione del paese.spiega: “Quello che ci dice ildelè impressionante, perché si parla di una riduzione del reddito lordo pro capite negli ultimi vent’anni del 7%, una riduzione della ricchezza netta negli ultimi dieci anni del 5,5%, quindi più che galleggiare stiamo. Ma soprattutto vi sono dei dati che riguardano il clima culturale di questo Paese: per esempio – continua – non c’è possibilità di scalare socialmente per l’85% degli interpellati, l’Unione Europea, se non cambia, muore, l’Occidente è più o meno imperialista per il 70%, quindi siamo imperialisti pure noi.