Quifinanza.it - Borsa: il calo dei tassi “scongela” il comparto immobiliare

Si chiude una settimana di forti guadagni per ilcon l’attenzione degli investitori sempre rivolta alle banche centrali: il mercato scommette su una politica di allentamento della politica monetaria, più decisa, da parte della BCE, per sostenere l’economia dell’Eurozona dopo il peggioramento dell’attività manifatturiera e dei servizi, a novembre. Una politica espansiva favorisce il mercato dei mutui e dunque anche il settore del Real Estate. Dall’altra parte dell’Oceano, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca centrale “può permettersi di essere un po’ più cauta” con i tagli dei, mentre sposta la politica verso una posizione più neutrale, notando che i rischi al ribasso per il mercato del lavoro sembrano essersi ridotti e le recenti letture dell’inflazione sono state un po’ più alte del previsto.