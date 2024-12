Anteprima24.it - Aree di sosta esclusive per disabili intorno allo stadio Maradona

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNuove regole per il parcheggio nelle zone adiacenti lo, in occasione delle partite di calcio e delle manifestazioni di spettacolo. Un’ordinanza dirigenziale emanata ieri e sollecitata dalla commissione politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, che ha accolto l’istanza del garante delle persone contà, Maurizio Bertolotto, ha eliminato la promiscuità di utilizzo dell’area didi via Claudio (area B) e quella di Piazzale D’Annunzio lato via Pirandello (area A). A partire da domani l’area didi via Claudio sarà riservata ai veicoli delle persone contà, mentre l’area A di Piazzale D’Annunzio sarà riservata ai veicoli dei giornalisti accreditati per l’evento.“Ringrazio il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore, l’assessore Edoardo Cosenza e l’assessore Antonio De Iesu per aver rapidamente accolto le indicazioni venute dalla commissione e dal garante.