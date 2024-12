Bergamonews.it - Adiconsum denuncia: “Bolletta da 5mila euro a un’anziana invalida”. La replica: “Sono consumi reali”

“La responsabilità sociale di un’azienda si misura anche attraverso la sua empatia e la capacità di capire e immedesimarsi nelle istanze della propria clientela. In misura maggiore quando l’azienda fornisce servizi essenziali. Ebbene, ancora una volta, A2a ha dato mostra della sua mancanza di flessibilità, ‘condannando’ una utente di 86 anni e con grave invalidità a sobbarcarsi due bollette per un totale disolo perché all’atto della firma quest’ultima ha barrato la casella sbagliata”.Così Eddy Locati, operatore diBergamo, sintetizza la vicenda di I.C., che “optando per errore per la tariffa business, pur abitando da sola in casa e non avendo alcuna attività, si ritrova ora a dover pagare cifre astronomiche per la propria utenza”.“A2a non è nuova a atteggiamenti che denotano una totale ‘rigidità’.