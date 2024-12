Ilrestodelcarlino.it - A Falerone riunione dei meloniani. Il presidente Acquaroli: "Crediamo nel grande potenziale delle Marche"

Circa 250 persone hanno partecipato mercoledì alla cena provinciale di Fratelli d’Italia, tenutasi presso il ristorante ‘Loggette’ di. Un evento che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento politico, in una sala gremita di sindaci, amministratori, dirigenti di partito, iscritti e sostenitori del Fermano. Ospite della serata, ildella Regione Francesco, che ha condiviso un articolato intervento ripercorrendo tutte le sfide affrontate dalla Regione dal 2020.ha ricordato i momenti difficili legati alla pandemia, le emergenze, la gestione della sanità, con particolare riferimento all’imminente apertura dell’ospedale dei Sibillini di Amandola e sulla rapida evoluzione dei lavori sul nuovo ospedale di Fermo.ha poi sottolineato i successi raggiunti nel settore turistico, gli ottimi risultati dell’aeroporto di Ancona, sui fondi europei dove la Regioneè prima per i pagamenti Fse e tra le prime per soldi impegnati per il Fesr, per poi passare al temainfrastrutture.