Truffe sui social con gli abbonamenti ai mezzi pubblici di Latina | l’allarme del Comune

Avviso ai cittadini su tentativi di truffa legati al trasporto pubblicoL’assessore ai Trasporti di, Gianluca Di Cocco, ha lanciato un’allerta ai cittadini in merito a una falsa offerta di abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale, diffusa tramite una pagina Facebook denominata “Trasporto pubblico“.L’offerta, che promuovevaa prezzi particolarmente bassi per celebrare un presunto anniversario della CSC Mobilità, ha destato l’attenzione dell’assessore e delle autorità competenti. Secondo quanto riportato, il link presente nel post conduceva a un IBAN che non appartiene in alcun modo al gestore del servizio, suggerendo un tentativo di truffa ai danni degli utenti.“Si tratta di un tentativo di truffa“, ha dichiarato Di Cocco. “Nel post che promuove un abbonamento a prezzi stracciati è presente un IBAN fraudolento, non riconducibile a CSC”.