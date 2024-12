Thesocialpost.it - Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 5.6 nei pressi di Kali

Una fortedi, constimata di 5.6, è stata registrata alle ore 18:15 in Italia con epicentro neidi, in. Secondo i dati preliminari, il sisma si è originato a una profondità di circa 23 chilometri, un valore che indica unarelativamente superficiale, potenzialmente più pericolosa per le aree vicine.Il contestoL’, situata lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco” del Pacifico, è una delle zone più sismicamente attive del mondo. La regione è frequentemente colpita da eventi tellurici di varia intensità a causa del movimento delle placche tettoniche circostanti.Verifiche in corsoAl momento, non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni materiali o vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare l’impatto delsulle popolazioni vicine all’epicentro.