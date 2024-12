Lettera43.it - Putin: «Nel 2025 la Russia potrebbe schierare i missili Oreshnik in Bielorussia»

Vladimire Alexander Lukashenko hanno firmato un accordo sulle «garanzie reciproche di sicurezza» trae Bieloall’interno dello Stato dell’Unione, entità sovranazionale ed intergovernativa formata nel 1999 con l’obiettivo dichiarato di fortificare il rapporto tra i due Stati attraverso l’integrazione nella politica economica e di difesa. L’accordo, ha messo in chiaro, prevede «l’uso di tutte le forze disponibili», comprese le «armi nucleari tattiche russe» dispiegate sul territorio bielorusso, in caso di pericolo per «la sovranità, l’indipendenza e l’ordine costituzionale dellae della Bielo, l’integrità e l’inviolabilità dei territori» dei due Paesi alleati.Ladispiegare iin Bielo(Getty Images).La possibilità diin Bielodalla seconda metà delIn quest’ambito, ha aggiunto, i nuovibalistici ipersonici– su esplicita richiesta di Lukashenko –ro essere dispiegati in Bieloa partire dalla seconda metà del, quando la sua produzione in serie aumenterà ed entrerà in servizio nelle forze di Mosca.