Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 6 dicembre 2024

Leggi su Lettera43.it

Ultimo giorno di contrattazioni della settimana per i mercati europei. Cresce l’attesa per l’apertura dellae per lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 5, Milano ha chiuso in rialzo dell’1,59% con il Ftse Mib a 34.626 punti.Lediin tempo reale8.04 –dell’oro in rialzo a 2.639 dollari l’onciadell’oro in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.639,4 dollari l’oncia in rialzo dello 0,29%; i contratti con scadenza a gennaio guadagnano lo 0,46% a 2.660,7 dollari l’oncia.8.02 – Prezzo del petrolio poco mosso, wti a 68,62 dollaridel petrolio poco mosse in avvio di giornata. Il greggio wti passa di mano a 68,28 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,03%.