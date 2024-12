Lanazione.it - Le domeniche al mercato: "Un progetto frutto di lunghe trattative"

I mercatini delledi Natale non sono dovuti alla necessità di recuperare le giornate perse per gli eventi eccezionali, ma sonodi una visione e di richieste di lungo corso avanzate dalla Confcommercio già oltre un decennio fa. Così Confcommercio e Confimpresa in una nota precisano il pasticciaccio delle bancarelle della domenica. "Per più di dieci anni, Confcommercio ha costantemente sollecitato l’introduzione delledi dicembre a Marina, con l’obiettivo di incentivare il commercio locale in un periodo cruciale come quello natalizio. Alcune di queste richieste sono state accolte nel tempo, sebbene spesso accompagnate dalla contrarietà di parte degli esercizi commerciali. È bene sottolineare che, al tempo delle prime richieste, l’attuale presidente Tozzi non ricopriva ancora il proprio incarico e non ha, quindi, una visione diretta delle origini di questa iniziativa.