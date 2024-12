Terzotemponapoli.com - Lanzafame: ”Scudetto? Inter favorita. Atalanta, Napoli, Lazio e Juventus vanno in Champions”

: “Se devo fare una previsione sullodicoperché, secondo me, la rosa è la più completa, con più ricambi, e sulle 38 partite farà uscire fuori il proprio valore”Davideè statovistato in esclusiva dalla redazione della testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex giocatore, prodotto del settore giovanile dellae con un lungo passato tra Serie A e B con le maglie di Palermo, Bari, Brescia, Parma, Catania, Novara, Perugia e Vicenza, ha condiviso le proprie impressioni su diversi argomenti inerenti all’attualità calcistica. Nel seguente passaggio,indica la sua personaleper loe i club che hanno maggiori chance di qualificarsi alla prossima edizione dellaLeague.Vorremmo chiederti se vuoi tentare di fare un pronostico: chi vince lo, chi va in, e chi invece rimane fuori?“Se devo fare una previsione sullodico