Irene Grandi Straccia Sanremo | Vi Racconto i Segreti Mai Detti!

racconta tutti i retroscenadi. Ecco che cosa è accaduto!Ospite del podcast Tintoria,ha svelato curiosità e dettagli inediti sul Festival di, lasciando spazio a qualche critica pungente. Pur non partecipando all’edizione di quest’anno, la cantante ha raccontato la sua esperienza nella kermesse musicale più amata dagli italiani. Ogni, secondo lei, ha avuto un suo significato speciale, ma di quello meno memorabile preferisce non parlare.Tra i dettagli più sorprendenti c’è quello economico:ha rivelato che il compenso per gli artisti è ben lontano dall’essere sostanzioso. La Rai, infatti, corrisponde appena 200 euro per una settimana di prove e apparizioni televisive. Tuttavia, i costi per soggiornare asi impennano. Secondo la cantante, le tariffe si moltiplicano durante il Festival: una camera economica può arrivare a costare dieci volte di più e una cena semplice può diventare un vero lusso.