Ilfoglio.it - "Georgescu ora rischia il carcere. Ma temiamo i paramilitari". Il caos romeno, secondo lo storico Niculescu

Leggi su Ilfoglio.it

“La Corte Costituzionale rumena ha deciso di annullare ilturno presidenziale di domenica quando i rumeni all’estero stavano già votando, perché appunto nei consolati i seggi avevano aperto prima. Per un po’ hanno continuato a votare anche dopo che c’era stata la decisione”. Adrian, che ci dà l’informazione, divenne famoso in Italia a fine 1989 quando, allora esule, collaboratore di Radio Free Europe e docente alla Cattolica di Milano, fu chiamato in Rai per seguire in diretta la rivoluzione contro Ceau?escu. Fondatore e vice-presidente dell'Istituto Nazionale per la Memoria dell'Esule, con rango di sottosegretario, è inoltre docente di Storia presso la scuola nazionale di Scienze politiche e Amministrazione di Bucarest. “Ed è stato il mio rettore Remus Pricopie a fare il ricorso che la Corte Costituzionale ha accolto alla unanimità.