Lettera43.it - Dodicenne precipitato dal decimo piano a Roma, aperto fascicolo per istigazione al suicidio

Leggi su Lettera43.it

La procura dihaunperalin relazione alla morte delcaduto da una finestra aldel palazzo dove viveva in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a chiarire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario: il telefono cellulare del, che si trovava nell’abitazione di famiglia con la sorellina e una baby sitter (ma forse anche il padre), è stato sequestrato: verrà analizzato per cercare elementi utili alle indagini.Il palazzo dove viveva ildal.Articolo completo:dalperaldal blog Lettera43