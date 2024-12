Ilfattoquotidiano.it - Caso Seymandi-Segre, chiesta archiviazione per le offese degli haters: “Normali nel mondo dei social”. Lei: “Basita”

La procura di Torino ha chiesto l’delle indagini sulleviaindirizzate all’imprenditrice torinese Cristina, protagonista nell’estate 2023 di una burrascosa separazione sentimentale dall’imprenditore Massimoa seguito della quale divenne bersaglio dei cosiddetti ‘’. All’origine un video dell’annuncio delle nozze, poi diventato virale, in cui il banchiere torinese faceva saltare il matrimonio accusando la compagna di essere innamorata di un altro uomo e di averlo tradito in passato. Per la procura ilva chiuso, perché, tra i vari motivi, vi sarebbe anche il fatto che “la progressiva diffusione di circostanze attinenti la vita privata e la diffusione deiha reso comune l’abitudine ai commenti, anche con toni robusti, sarcastici, polemici e inurbani”, pertanto “occorre tenere conto della mutata condizione della società la quale, con l’uso dei, è divenuta maggiormente sensibile agli avvenimenti privati delle persone” e quello che non è tollerato nelreale, “neldeiè quasi normale”.