Lanotiziagiornale.it - Assolti i Robin Hood del Giambellino, il comitato che dava le case Aler (lasciate vuote) alle famiglie bisognose

Li chiamavano i “del” e in primo grado erano stati condannati a pene pesantissime (fino a 5 anni e 5 mesi), perché, secondo la procura di Milano, avevano creato un’associazione a delinquere, finalizzata all’occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica (lepopolari dell’, ndr), invasione di terreni ed edifici, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Un’associazione, diceva la stessa procura, che non mirava a guadagnare, ma a “sostituirsi allo Stato” nell’assegnazione dellepopolari. Sono i nove anarchici, appartenenti al “abitanti-Lorenteggio”, che ieri la Corte d’appello di Milano ha assolto, ribaltando la sentenza di primo grado, con la formula de “il fatto non sussiste”, e rideterminando le pene fino al massimo ad un anno di reclusione per quelli accusati di resistenza e altri reati minori.