Sì ora posso confermare Loredana Lecciso confessione senza precedenti su Romina Power

È arrivato il tempo della pace per, che si sono detestate per oltre venti anni, tra colpi bassi e frecciatine a mezzo stampa che hanno alimentato le cronache. Al centro l’uomo che ha segnato la vita di entrambe: Albano Carrisi. Ora però le cose sono cambiate lo ha confermato lain un’intervista rilasciata a Monica Setta.“Dopo tanti anni credo che sia arrivato il momento di tendere la mano ae di costruire una vera e propria famiglia allargata”, ha dichiaratoa Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, in onda il 27 dicembre alle 21 su Rai 2. “Sì, sono stata molto gelosa, ma ora è tempo di fare pace, perché abbiamo in comune il bene più grande: i figli con Al Bano”, ha aggiunto, siglando così la “pax” con l’ex moglie del celebre cantante.