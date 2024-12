Lanazione.it - Premiazioni toscane a Vignole di Quarrata

Sabato la Federciclismo Toscana ha organizzato led’Oro 2024 del ciclismo toscano all’Auditorium Marcello Cesare Fabbri della Banca Alta Toscana adi. La cerimonia inizierà alle ore 15 con leOpen del Toscana Circuit. Alle 16,15 la consegna delle benemerenze e onorificenze alle Amministrazioni, di Regione, Province e Comuni, che hanno ospitato le prove di Campionato Italiano nell’ambito della rassegna Toscana Tricolore 2024. Alle 17 la premiazione del Trofeo Franco Ballerini per le società giovanissimi e della Challenge Abilità Toscana, cui seguirà quella relativa a’"6 bici per tre società’ e la Challenge ’Facciamo Squadra’. Infine la premiazione dei vincitori del Trofeo Coni e della Challenge ’Fuoristrada giovanissimi per società’. Antonio Mannori