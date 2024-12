Lopinionista.it - Lotta al terrorismo, seminario dell’Osce con Tremonti

ROMA – La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentareha promosso, d’intesa con l’Ufficio per laaldelle Nazioni Unite (Unoct), un evento dedicato al tema dellaal, in programma oggi e domani nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. L’appuntamento, articolato in due giornate di lavoro, avrà inizio stamane alle 9.30 con il IV Dialogo politico parlamentare sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di nuove tecnologie per finalità terroristiche. Dopo un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i lavori saranno aperti da Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentaree Rappresentante speciale per laalla criminalità organizzata della medesima Assemblea.Tra gli altri oratori, Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, Giulio, Presidente della Commissione Affari esteri, l’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente d’Italia all’Onu, Paolo Trancassini, Questore della Camera, l’Ambasciatore Massimo Marotti, Capo della Divisione Strategia e Cooperazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica.