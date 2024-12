Ilgiorno.it - L’Avvento al Mercato Centrale Milano: tutte le caselline da aprire fino a Natale

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 dicembre 2024 – Eventi, degustazioni, masterclass, presentazione di libri e il concerto il coro gospel tutto al femminile Sparkling Christmas per festeggiare l'arrivo del. È il calendario dell'Avvento aldi via Sammartini a, un palinsesto ricco di eventi all’insegna delle bontà e del divertimento, dal 6 al 23 dicembre. Si inizia venerdì 6 dicembre alle ore 20 con la presentazione del libro "Negli angoli della mente", al Ristorante al primo piano in compagnia dello scrittore Gianluca Vischi, psicologo e psicoterapeuta. Lunedì 9 dicembre dalle 19 alle 22 va in scena Fringemas, un convegno artistico fatto di pillole, di spettacoli teatrali e tante novità dalOff Fringe Festival. Panettone sugli scudi Sabato 14 dicembre lo Spazio Fare ospita "Il principe delle feste: el panetùn de l’Enzo".