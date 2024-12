Sport.quotidiano.net - Immacolata di corsa per tremila podisti. La top è Julia Garling, più forte della malattia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ogni anno la maratona di Reggio Emilia porta delle novità; quest’anno la più sostanziale è la disputa"mezza" che ha già avuto l’approvazione di 1020. Ottimi riscontri anche dalla distanza di maratona classica, con 1510 iscritti e riapertura delle iscrizioni sabato, il giorno antecedente la gara. A questi vanno aggiunti i partecipanti alla non competitiva di km 4 e così le 3.000 persone per le strade reggiane diventeranno realtà. A rivelare i numeri Paolo Manelli, presidenteTricolore Sport Marathon, nel corsoconferenza stampa avvenuta in Comune. "Sono 500 gli addetti che in modo o nell’altro presteranno il loro servizio – ha continuato Manelli – molti dei quali volontari, senza la cui presenza la maratona reggiana non potrebbe svolgersi". E allora vediamo cosa succederà nel week end.