Granata Parole di Pietra | Ora dobbiamo risalire

Il primo gol l’aveva segnato al Pescara, il secondo lo ha rifilato alla Spal. Si potrebbe dire, visto il blasone degli avverarsi puniti, che Niccolòsta diventando un. bomber grandi firme. All’Adriatico la rete dell’1-1 si rivelò però inutile, lunedì sera invece quella al Mannucci realizzata dopo appena 15’ di gioco ha dato il via libera alla "manita" sui ferraresi. "Sicuramente il vantaggio ci ha aiutato – ha poi commentato il giovane centrocampista classe 2003 arrivato a titolo definitivo dallo Spezia - ma fin dai primi minuti abbiamo messo la partita a nostro favore. In settimana l’avevamo preparata bene perché volevamo la vittoria a tutti i costi e penso che dall’atteggiamento in campo si sia visto. Siamo riusciti a vincere e oraandare avanti così, provando ala classifica piano piano".